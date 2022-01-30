AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bayramiç’te Futsal Turnuvasının Finaline Katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Bayramiç’te Asım’ın Nesli Derneği’nin düzenlediği futsal turnuvasının finaline katıldı.Kılıçdaroğlu’nun “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerine tepki gösteren Turan, “Çıkmışlar diyorlar ki Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer. Hayır, demokrasinin yolu Çanakkale Ruhu’ndan geçer. Mehmet Akif’in memleketinden geçer. Demokrasinin yolu tüm Türkiye’de eşit vatandaşlıkla, eşit yurttaşlıkla beraber omuz omuza olarak geçer. Neden bir il diğerlerinden önce gelsin? Biz 81 ilimizi eşit görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, hangi partiye oy verirse versin, hangi mezhepten, hangi anlayıştan olursa olsun eşit görüyoruz. Hangi hakla demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçecekmiş? Demokrasinin yolu Çanakkale Savaşları’nda en güzel fotoğrafı veren, Çanakkale Ruhu’ndan geçer. Biz Çanakkale’de Milli Mücadele’mizi yazarken, egemenlik, bağımsızlık kavgamızı verirken, sağımızda kim var diye sorduk mu? Solumuzdaki kim diye sorduk mu. Kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı, müslüman mı, değil mi, Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi diye sorduk mu? Bu bayrağın birliğine, bu vatanın dirliğine inanan kim varsa, beraber olmayı görev bildik. O yüzden bir daha söylüyorum, Çanakkale Ruhu, demokrasinin çevrileceği en önemli adrestir. Ne Diyarbakır ne de başka yer. Çanakkale Ruhu; bu milletin beraberliğidir, kardeşliğidir, esasıdır, aslıdır. Siyasi pusulasından çıkacak, siyasi kıblesini bozan kim varsa hatırlatmak isterim ki bu memleketin de kalbi Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde atar. Başka adres aramak yanlıştır. Mutlaka bu hatadan dönülmelidir.” şeklinde konuştu.