ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR CEYLAN’DAN ÖZACAR VE CHP İLÇE BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler.Daha sonra BelediyeBaşkanı Mustafa Özacar’a ziyaret te bulundular.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Kendisine nezaket ziyareti ve değerli devlet adamı Erdal İnönü ile ilgili kaleme aldığı ‘Dış Politika ve Erdal İnönü’ isimli kitabını imzalı olarak hediye ettiği için teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER