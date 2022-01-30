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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR CEYLAN’DAN ÖZACAR VE CHP İLÇE BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler.Daha sonra BelediyeBaşkanı Mustafa Özacar’a ziyaret te bulundular.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Kendisine nezaket ziyareti ve değerli devlet adamı Erdal İnönü ile ilgili kaleme aldığı ‘Dış Politika ve Erdal İnönü’ isimli kitabını imzalı olarak hediye ettiği için teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER

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