GÖKÇEADA SEFERLER TARİFESİ YENİLENDİ

Gökçeada feribot sefer saatlerinin yenilenmesi sonrasında Gökçeada’dan hareket 07:00, 13:00 ve 18:00 saatlerinden olurken; Kabatepe’den hareket ise 09:00, 15:00 ve 20:00 saatlerinde gerçekleşecek.

Gökçeada’ya gitmek için Çanakkale Boğazı’nı kullanan ve bilet alınan saat itibariyle 6 saat içinde Kabatepe’den Gökçeada’ya geçiş yapan Gestcard Ada Kart veya Gestcard sahibi yolcular sadece Gökçeada Hattı’na ait fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilecekleri belirtildi.