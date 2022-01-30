Gökçeada feribot sefer saatlerinin yenilenmesi sonrasında Gökçeada’dan hareket 07:00, 13:00 ve 18:00 saatlerinden olurken; Kabatepe’den hareket ise 09:00, 15:00 ve 20:00 saatlerinde gerçekleşecek.
Gökçeada’ya gitmek için Çanakkale Boğazı’nı kullanan ve bilet alınan saat itibariyle 6 saat içinde Kabatepe’den Gökçeada’ya geçiş yapan Gestcard Ada Kart veya Gestcard sahibi yolcular sadece Gökçeada Hattı’na ait fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilecekleri belirtildi.
GÖKÇEADA SEFERLER TARİFESİ YENİLENDİ
Gökçeada feribot sefer saatlerinin yenilenmesi sonrasında Gökçeada’dan hareket 07:00, 13:00 ve 18:00 saatlerinden olurken; Kabatepe’den hareket ise 09:00, 15:00 ve 20:00 saatlerinde gerçekleşecek.