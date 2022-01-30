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GÖKÇEADA SEFERLER TARİFESİ YENİLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gökçeada feribot sefer saatlerinin yenilenmesi sonrasında Gökçeada’dan hareket 07:00, 13:00 ve 18:00 saatlerinden olurken; Kabatepe’den hareket ise 09:00, 15:00 ve 20:00 saatlerinde gerçekleşecek.
Gökçeada’ya gitmek için Çanakkale Boğazı’nı kullanan ve bilet alınan saat itibariyle 6 saat içinde Kabatepe’den Gökçeada’ya geçiş yapan Gestcard Ada Kart veya Gestcard sahibi yolcular sadece Gökçeada Hattı’na ait fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilecekleri belirtildi.

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