Öğrenci Servisleri Zamlara Rağmen Ayakta Durmaya Devam Ediyor

İlçemizde okul servis ücretlerine zam geldi. Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ömür İşsever, yeni gelen zamlı tarifenin ilçemizde uygulanmadığını, servis şoförlerinin eski tarifeden öğrenci taşımacılığına devam ettiğini belirtti.Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası kararıyla okul servis ücretlerine zam kararı alındı. İlçemize de gönderilen yeni zam tarifesine göre; tek sefer 300 TL, sabah-akşam 400 TL, sabah-öğle-akşam 500 TL, kardeş indirimi de %10 olarak belirlendi.

Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ömür İşsever, yeni gelen zam tarifesinin ilçemizde uygulanmadığını belirterek; “Servis ücretlerine yeni zam tarifesi geldi ama bu yeni tarife ilçemizde öğrenci servisi esnaflarımız tarafından uygulanmıyor. Öğrenci servisleri 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde de mazota, sigortaya, Bağ-Kur’a, yedek parçaya gelen zamlara rağmen öğrenci servisi esnaflarımız yeni zamlı tarifeden değil eski tarifeden öğrenci taşıyor. Öğrenci servisi esnaflarımız gelen zamlara rağmen ayakta durmaya devam ediyor.

Yeni tarifeye göre ilçemizdeki öğrenci servis ücretleri %30-35 daha indirimli. İlçemizde uygulanmaya devam eden öğrenci servis ücretlerimiz şuanlık eski tarifemizden devam etmektedir” dedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN