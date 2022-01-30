Okul Yöneticilerine Liderlik ve Bütçe Eğitimi

Bakan Özer, okul yöneticilerine liderlik ve yöneticilik eğitimi verileceğini açıkladı: “Yarıyıl tatilinden sonra tüm okul yöneticilerimize liderlik eğitimlerinden iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve bütçenin verimli bir şekilde kullanımına kadar kapsamlı bir eğitim başlatacağız.”

Okullarımızı çok daha güçlü bir hale getirmeye çalışıyoruz, kendi ihtiyaçlarını belirleme noktasında inisiyatif almalarını istiyoruz. Örneğin, öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerinde ilk kez okulları merkeze alan bir uygulama geliştirdik. Artık okullarımız kendi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit edecekler. Bizler de okullarımıza gereken bütçeyi göndereceğiz. Böylece her okul kendi ortamını iyileştirmeye ve kalitesini sürekli arttırmaya odaklanmış olacak.

Yarıyıl tatilinden sonra tüm okul yöneticilerimize yönelik kapsamlı eğitimler başlatacağız. Liderlik eğitimlerinden iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve bütçenin verimli bir şekilde kullanımına kadar okul yöneticilerimizi sürekli destekleyeceğiz. Yöneticilerimize liderlik eğitiminin yanı sıra, okul kültürünü geliştirmeye yönelik psikososyal eğitimler, şiddeti engellemeye, bağımlılıkları önlemeye ve yabancı uyruklu öğrencilerin uyumuna yönelik eğitimler vereceğiz. Okul yöneticilerimiz kendilerini mesleki olarak geliştirdikçe bu durum okullarımıza da yansıyacak ve nihayetinde eğitimin kalitesi de sürekli olarak artacak.Daha önce ‘Mesleki eğitimde bin okul’ projesi yapmış ve seçtiğimiz bu bin okulun eğitim ortamlarını zenginleştirmiştik. Benzer projeyi şimdi temel eğitimde ilkokul ve ortaokullarda görece altyapısı zayıf 10 bin okul için yapacağız. Şubat ayı içinde projeyi başlatacağız. Fiziki iyileştirmelerin ötesinde bu okullarda öğrencilere, öğretmenlere, yöneticilere ve öğrenci ailelerine yönelik kapsamlı destek programları uygulayacağız. Aslında tüm bu projelerin ortak hedefi okulların imkân farklılıklarını azaltmak, yani eğitimde fırsat eşitliğini arttırmaktır.Farklılıkları mümkün olduğu kadar azaltmamız, tüm okullarda hemen hemen aynı imkânları sunmamız lazım. Bu, aynı zamanda okul iklimini de güçlendirecek. Akademik başarıya da olumlu katkısı olacak. Bu amaçla tüm okullarımızın kütüphane, laboratuvar, atölye, spor altyapılarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Okullarımıza gönderdiğimiz bütçeleri de buna göre planlıyoruz. Bu kapsamda ihtiyacı fazla olan okula daha fazla bütçe göndermeye başladık. 2022 yılında da buna göre planlama yaptık. Ayrıca, gönderdiğimiz bütçelerin verimli bir şekilde kullanılmasına destek olacağız. Böylece, hızlı bir şekilde bu açığı kapatabileceğiz.Projeye başladığımızda 16 bin 361 okulumuzda kütüphane yoktu. 2021 yılı sonu itibariyle kütüphanesiz okul kalmadı. İki ay boyunca günde ortalama 272 kütüphane yapmışız. Proje başladığında mevcut kütüphanelerde yaklaşık 28 milyon kitap vardı. Hem bu kütüphanelerdeki kitap sayısını arttırdık hem de yeni kütüphanelerdeki kitaplarla bu sayı 42 milyonu aştı. Hedefimiz 2022 yılı sonu itibariyle kütüphanelerdeki kitap sayımızı 100 milyona çıkarmak. Ayrıca, kütüphanelerdeki bilgisayar altyapısını da güçlendirmeye ve dijital kitap içeriklerini zenginleştirmeye çalışıyoruz.Amacımız kütüphanelerin erişebilirliğini arttırarak aktif şekilde kullanılmasını sağlamak. Yarı yıl tatilinde bu konuda öğretmenlerimize de eğitim imkânı sağladık. Kütüphanelerde 2. dönem kültür, sanat etkinliklerinin düzenlenmesine ağırlık vereceğiz. Buraların okullarımızın kalbi olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin yeni kitaplarla tanıştıkları, ders aralarında, okuldaki boş zamanlarında vakit geçirdikleri, kültür, sanat etkinliklerine katıldıkları aktif bir mekân olmasına çalışacağız. Elbette bu kültürün yaygınlaşması zaman alacak. Bu yatırımlar, uzun vadede okul iklimini olumlu etkileyecek açıklamalarında bulundu.