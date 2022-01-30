Başkan Özacar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün annesinin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.Özacar mesajında; “Değerli kardeşim Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’ün annesi Ayşe Akgün’ün hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT
ÖZACAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Özacar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün annesinin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.Özacar mesajında; “Değerli kardeşim Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’ün annesi Ayşe Akgün’ün hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim.