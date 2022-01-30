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ÖZACAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün annesinin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.Özacar mesajında; “Değerli kardeşim Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’ün annesi Ayşe Akgün’ün hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT

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