FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteroloji ilçemizde 01-02 Şubat tarihlerinde sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

İlçemizde 01 Şubattan 03 Şubata kadar kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar , sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatlı ve tedbirli olunmalıdır.

Güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50/70 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”şeklinde duyurularda bulunuldu.

Haber: Caner AKŞİT