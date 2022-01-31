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FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteroloji ilçemizde 01-02 Şubat tarihlerinde sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
İlçemizde 01 Şubattan 03 Şubata kadar kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar , sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatlı ve tedbirli olunmalıdır.
Güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50/70 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”şeklinde duyurularda bulunuldu.
Haber: Caner AKŞİT

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