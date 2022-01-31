AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediyesi Kapalı Pazar Yerinin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Çanakkale için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Turan, “Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını yaparken, dünyanın büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nü daha erken nasıl açarız derdinde konuşurken, birileri de bizi bu konuda eleştirmek, daha iyisini yapalım demek ihtimali, imkanı varken, ‘Yok efendim oturma düzeni nasıl olacak. İsim sırası mı, soy isim sırası mı, boy sırası mı, ayak numarası sırası mı?’ diye tartışma yapıyorlar. Buradan söylüyorum, yapacağınız iş ne boy sırası, ne ayakkabı numarası, en çok yalan atan, en çok iftira yapan kim varsa o sıraya göre o işleri yapın. Artık geldiğimiz yerde maalesef iyi yaptığımıza iyi, kötüye kötü diyen değil, her şeye kızan, her şeye hakaret eden, her şeyi eleştiren bir anlayış, maalesef ülkemizin gündemini boğuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Daha bir sandalyeyi paylaşamayan insanların, bir iktidarı nasıl paylaşacaklarını sizin takdirinize sunuyorum” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun trol açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sözlerine şöyle devam etti:

“Dün bir muhalefet lideri çıkmış, ‘trol ve trol başını açıklayacağım’ diyor. Üzülerek takip ettim. Her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, arkada eski mutfaktaki görüntülerin ve dolapların olduğu bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti. Tabiri caizse trollendi. ‘Trolü açıklayacağım’ derken, tam bir trol ordusunun karşısında olduğunu kendisi görmüş oldu. Kendi arkadaşları paylaştı fotoğrafı. Benim en çok üzüldüğüm ne oldu biliyor musunuz? En çok hanımefendiye üzüldüm. Bir gecede bir otele o parayı vereceğine, ver o parayı hanımefendiye, o dolapları değiştirsin. Daha iyisi olmaz mıydı? Biz sosyal medya yasası düzenledik. İncelemeden hemen karşı çıktılar. Şimdiifade ediyorum. Trolden ve trol başından rahatsızsan gel o sosyal medya düzenlemesine destek ver, beraber geçirelim. Ama bizim o sosyal medya düzenlemesine ‘evet’ der mi, demezler. Neden trol de bunlar, trol başı da bunlar. İsteriz ki ülkemizde bu tarz gereksiz kavgalar olmadan yolumuza devam edelim.”Programa AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, BBP Çanakkale İl Başkanı Levent Çavuş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan, Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.