GELİBOLU ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞACAK GARSON ALINACAK

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

İlan daimi işçi statüsünde olup 2 ay deneme sürelidir.

Garson (Servis elemanı) Mesleğinde en az 2 yıl iş deneyim şartı aranmaktadır.

NOTER ÖNCESİ EVRAK KONTROLÜ: Noter öncesi evrak kontrolü(İş deneyim süresi kadar sosyal güvenlik kurumundan kayıtlı prim gününe sahip olduğunu belgelemek- Bu işi yaptığını gösterir en az 2 yıllık iş deneyim belgesini ibraz etmesi) yapılacak olup; evraklarını 09.02.2022 tarih mesai bitimine kadar Orduevi Müdürlüğüne şahsen teslim edilmesi, aksi takdirde evrak ibraz etmeyenler Noter Kurasına dahil olmayacaktır.

NOTER TARİHİ: Evrak ibrazı kontrolü neticesinde adayların Açık iş sayısının 4 katını aşması halinde 11.02.2022 tarih saat:12:00’de Gelibolu Orduevinde Noter Kurası yapılacaktır. Noter sonucu Asil adayların belirlenmesi durumunda Orduevi Müdürlüğünce asil adaylarla telefon yoluyla iletişime geçilerek mülakata davet edileceklerdir.

MÜLAKAT TARİHİ: 16.02.2022 tarih saat: 10:00’da Gelibolu Orduevi Müdürlüğünde açık iş sayısının 4 katı kadar asil aday ile yapılacaktır. (Sıra gözetilmek kaydıyla Yedek adaylara ihtiyaç olduğunda Orduevi tarafından telefon ile irtibata geçilecektir.)

NOT: İlgili Kamu Kurumun duyuru internet adresi olmadığından noter öncesi evrak kontrol süresi, noter, mülakat tarihleri detaylandırılmıştır. Başvuran adaylarla Gelibolu Orduevi Müdürlüğünce işlemlerin hızlı olması adına GSM no/telefon yoluyla iletişime geçileceğinden İŞKUR sisteminde bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx…