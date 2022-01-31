ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI AYVACIK KÜÇÜKKUYU TÜNELİ IŞIK GÖRÜNDÜ TÖRENİ İÇİN ÇANAKKALE’YE GELİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 1 Şubat 2022 Salı günü saat 11’de düzenlenecek Ayvacık Küçükkuyu Yolu Tüneli “Işık Göründü” Töreni’nine katılmak üzere Çanakkale’ye geleceğini söyledi.

Daha önce hava şartlarından dolayı ertelenen tören hakkında açıklamalarda bulunan Turan, “Çanakkale’miz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Geride bıraktığımız günden bir sonraki gün bile daha ileride olmadığımızda biz bu işi eksik yapmış sayarız. Çanakkale’mizde 2007 sonu itibarıyla tescilli araç sayısı 54 bin civarı iken, bu sayı bugün 138 bine yükselmiş durumda. 2,5 katından fazla. Dolayısıyla trafik yoğunluğunun olmaması, hemşehrilerimizin kaliteli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için ulaşım yatırımlarımızı son derece önemsiyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla Salı günü saat 11’de düzenlenecek Ayvacık Küçükkuyu Yolu Tüneli ‘Işık Göründü’ Töreni’nde olacağız. 1700 metre ve 4100 metre olan Ayvacık Küçükkuyu tünellerimiz tamamlandığında sadece ulaşımda mesafeyi kısaltmayacak. Trafik güvenliği sağlamasının yanında ekonomiye yıllık 80 milyon lira tasarruf ile birlikte bölge turizmine ve ticaretine de çok önemli katkı sunacak. Emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor; şehrimize ve bölgemize şimdiden hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizi heyecanımıza ortak olmak adına törene davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.