TGC: Abdi İpekçi Gazeteciliğine Çok İhtiyacımız Var

TGC Yönetim Kurulu 1 Şubat 2022 Salı günü saat 11.00’de Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılacak olan Abdi İpekçi için bir anma mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Başkan Vekillerinden ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenlerinden Abdi İpekçi demokrasiden yana olan tutumu ve ödün vermeyen gazetecilik anlayışı nedeniyle 1 Şubat 1979’da İstanbul’da Nişantaşı’ndaki evinin önünde Mehmet Ali Ağca tarafından öldürülmüştür

Gazetecilerin örgütlenmesi ve basın yayın meslek ilkelerinin yaşama geçirilmesi konusunda büyük emek veren İpekçi, TGS’nin de genel başkanlığını yapmıştır. Sendikanın kuruluşuna ve ilk toplu sözleşmelerin imzalanışına öncülük etmiştir. Yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, basın özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunmuştur. Muhabirliğin önemini ortaya çıkaran, kanıta dayalı habercilik yapılması için öncülük yapan, halkın haber alma hakkını savunan Abdi İpekçi gazeteciliğine bugün de çok ihtiyacımız olduğu ortadadır.

Aradan geçen 43 yılda Abdi İpekçi arkasındaki güçler ortaya çıkarılamamıştır. Sonuçta İpekçi cinayetinin aydınlatılamaması gazetecilere yönelik saldırıların önlenememesinde de büyük rol oynamıştır. Gazeteci cinayetlerinin, gazetecilere yönelik saldırıların demokrasi ve siyaset ayıbı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, Abdi İpekçi’yi sevgi ve özlemle anıyoruz.

ABDİ İPEKÇİ KİMDİR?

1929 yılında İstanbul’da doğdu. 1948 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. 1943-1948 yılları arasında Kırmızı-Beyaz ve Şut adlı spor dergilerinde yazı ve karikatürleri yayınlandı. Yeni Sabah (1948-1949) ve Yeni İstanbul (1950) gazetelerinde muhabir ve yazı işleri sekreteri olarak çalıştı. 1951’de İstanbul Ekspres Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1954’de yeni bir atılımla biçim ve içerik değiştirerek yayın hayatına giren Milliyet Gazetesi’nde genel yayın müdürü oldu. Aynı gazetede 1959’dan itibaren başyazar olarak da görev aldı.1959’da Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkan vekilliğini üstlendi. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) 2.Başkanlığına seçildi. “Afrika, İhtilalin İç Yüzü” Liderler Diyor ki, Dünyanın Dört Bucağından” isimli kitapları yayımlandı. 1 Şubat 1979 tarihinde İstanbul Maçka’da evinin yakınlarında bir suikast sonucunda yaşamını yitirdi. Mehmet Ali Ağca, İpekçi suikastından idamla yargılanırken 1979 yılında ülkenin en iyi korunan askeri cezaevlerinden biri olan Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçırıldı. Ağca’ya suikastte yardım edenler de yurt dışına çıktı.13 Mayıs 1981’de bu kez Papa II. Jean Paul’e suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca 22 Mart 1986’da İtalya’da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 13 Haziran 2000’de ise dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi’nin affını onaylamasıyla Türkiye’ye iade edildi. Sadece gasp suçundan Türkiye’ye iadesi kararlaştırılan Mehmet Ali Ağca’nın Abdi İpekçi cinayetinden tekrar yargılanmasının mümkün olmadığı açıklanmıştı. Mehmet Ali Ağca’nın iadesinin ardından İpekçi cinayetinden aldığı ölüm cezası 1991 yılında yürürlüğe konulan İnfaz Yasası gereği 10 yıl hapse çevrilmişti. Ağca daha sonra 12 Ocak 2006 tarihinde serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine, Yargıtay tahliye kararını oybirliğiyle bozdu, Mehmet Ali Ağca 20 Ocak 2006 tarihinde tekrar tutuklanıp Kartal H Tipi Cezaevi’ne konuldu. 18 Ocak 2010 tarihinde cezasını tamamlayan Ağca hapisten çıktı.