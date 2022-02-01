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“BU CANLARIN HAYATLARI BU KADAR UCUZ MU..? BU AVCILIK DEĞİL KATLİAM.!”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Doğanarslan Mevkii’de kimliği belirsiz avcılar tarafından vuruldu.
Vatandaşlardan büyük tepki alan bu katliam avcılığında bir grup hayvansever sosyal medya hesaplarında; “Bu katliamın an önce son bulmasını ve bunu yaapanların en kısa sürede cezalarını çekmelerini istiyoruz.Bir can hayatı bu derecede basite alınamaz.Avcılık bu olamaz bu ancak katliam olur.”ifadelerine yer verdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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