“BU CANLARIN HAYATLARI BU KADAR UCUZ MU..? BU AVCILIK DEĞİL KATLİAM.!”

İlçemiz Doğanarslan Mevkii’de kimliği belirsiz avcılar tarafından vuruldu.

Vatandaşlardan büyük tepki alan bu katliam avcılığında bir grup hayvansever sosyal medya hesaplarında; “Bu katliamın an önce son bulmasını ve bunu yaapanların en kısa sürede cezalarını çekmelerini istiyoruz.Bir can hayatı bu derecede basite alınamaz.Avcılık bu olamaz bu ancak katliam olur.”ifadelerine yer verdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN