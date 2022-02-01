ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU TÜNELLERİ’NDE İLK IŞIK GÖRÜLDÜ

Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu T-2 Tüneli Işık Görme Töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, birinci tüneli “Assos”, ikinci tüneli ise “Troya” olarak isimlendirdiklerini bildirdi.

“Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampalarını tünellerimiz sayesinde 5 dakika gibi kısa bir sürede geçebileceğiz.” diyen Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Tünel ve yollarımız tamamlandığında, öncelikle trafikte can ve mal güvenliğini temin etmiş olacağız. Bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlayacağız. Zamandan ve akaryakıttan tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağız. Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerimizi, hizmete açtığımızda Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolu bölünmüş yol standardına kavuşacak. Kazdağları’nda özellikle yazları yoğun trafik, kış aylarında da mevsim şartları nedeni ile yaşanan zorluklar tamamen ortadan kalkacak. Güzergahtaki trafik kalitesi ve emniyetini sağlamış olacağız. Yol ve tünellerimizin tamamı hizmete açıldığında, mevcut yol 2,5 kilometre daha kısalarak 9,5 kilometreye düşecek. Böylece 1 yılda ortalama olarak zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere 80 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yıllık 3 bin 65 ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Bu hattımızın hizmete girmesinin bir başka önemi de 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek olması.”

Ulaşım ve iletişim yatırımlarının kat kat arttığına değinen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Son 20 yılda ülkemizde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 546 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 724 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak kaplamalı yollarımızı 8 bin 600 kilometreden alıp 29 bin kilometrenin üzerine çıkarttık. Tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden alıp tam 12 kat artışla, 651 kilometreye ulaştırdık. Otoyollarımızı ise 3 bin 532 kilometreye çıkarttık. Planlı yaklaşımımızla bu rakamları Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde çok daha yukarılara çıkaracağız. Ülke genelindeki yatırımlarımız içinde kuşkusuz Çanakkale ilimiz de hak ettiği payı almaktadır. Çanakkale’nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 31 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. 2003’te il genelinde sadece 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 20 kat artırarak 339 kilometreye yükselttik. İldeki bitümlü sıcak kaplamalı asfalt uzunluğunu da 45 kilometreden alıp 521 kilometreye çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde yollarımızla, Çanakkale’de toplam uzunlukları 10 bin metreyi geçen tam 111 köprü yaptık. Ayrıca, 3’ü tek tüp, biri de çift tüp olmak üzere toplam uzunlukları 8 kilometreyi bulan 4 tünel inşa ettik.”

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’miz çok özel bir kent. Çanakkale’miz tarihin bize emaneti. Cumhuriyetimizin ön sözü, Assos’ta özel hatıralarıyla Aristo’nun kenti, Troya’sıyla Homeros’un kenti, Anafartalar’ıyla Gazi Mustafa Kemal’in kenti, son dönemde yapılan büyük yatırımlarla Tayyip Erdoğan’ın kenti. Burası özel bir kent.” dedi.

“Çanakkale’mizin son dönem çok büyük yatırımlarla anılması hepimiz için ayrı bir gurur.” diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü, çok yakın tarihte inşallah hayata geçecek. Ezine Gıda OSB’si, Bayramiç Küçükbaş Hayvancılık OSB’si, Ayvacık Jeotermal OSB

başta olmak üzere, Troya Müzesi, Mehmet Akif Müzesi, Troas yolu gibi turizm imkanlarıyla, 19 yılda 19 ayrı baraj gibi çok farklı alanlarda Çanakkale’mizin büyük bir yatırıma kavuşması hepimiz için gurur meselesi. Bölgemiz tarihi bir bölge. Assos tarihin bize emaneti, Assos’un UNESCO kültür mirasında 2017’de geçici listede olması çok büyük kazanımdı. Şimdi istiyoruz ki UNESCO kültür mirası listesinde Assos kalıcı hale gelsin, tüm dünyada adından söz ettirsin. Dünyadaki tüm antik kentler adı üzerinde antik kent iken Assos’umuz yaşayan bir antik kent. İlçemiz insanların hala yaşadığı, hayatın devam ettiği antik kent Assos bölgesinde. Aynı şekilde Ayvacık, yeşilin ve mavinin buluştuğu özel bir ilçe. Kültürel çoğunluğun çok özel temsil edildiği bir ilçemiz. Türkiye’de birçok kişinin Assos bölgesinde, Ayvacık bölgesinde neredeyse hatırası var. Yurdumuzun dört bir tarafından insanların gelmesi çok kıymetli. Küçükkuyu’muz bir belde olmanın ötesinde farklı bir anlamı var. Bir turizm kenti, zeytinyağının başkenti.”

Ayvacık Devlet Hastanesi’ne yeni atamalarının müjdesini de veren Turan, “Bugün burada çok sayıda Ayvacıklı hemşehrimiz varken bir şey söylemek isterim. Son dönemde en çok konuşulan konulardan biri hastanemizdeki personel talebiydi. Ayvacık ilçemizde bulunan, 1. ve 2. basamak sağlık tesislerimize yakın zaman içerisinde 1 uzman hekim, 9 yardımcı sağlık personeli ve 4 işçi olmak üzere toplam 14 sağlık personeli ataması yapıldı, yapılmaya da devam edecek. Bu personellerimizden bir kısmı ilçemizde görevlerine başladı, bir kısmı da yakın zamanda görevlerine başlayacak. Ayvacık Devlet Hastanesi bünyesinde mevcut hastane arsasına 4+1 diyaliz ünitesi yapılması planlanarak gerekli onaylar alındı, projeler hazırlanarak Bakanlığımıza onay için gönderildi. Ayvacık Küçükkuyu beldesinde 8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi + 112 ASHİ + Entegre Sağlık Birimi yapılması konusu da yatırım programına teklif edildi, arsa ve proje çalışmaları devam etmektedir.” dedi.

Tünellerin bölgeye önemli katkılar sunacağını belirten Turan, “Bizler bugün herhangi bir tünel töreni için burada değiliz. Bugün bizler herhangi bir yatırım için burada değiliz. Bugün sadece Ayvacık’ı Küççükkuyu’ya bağlamıyoruz. Bugün Kuzey Marmara’yı Güney Marmara’ya Ege’ye bağlıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü İzmir limanına bağlıyoruz. İstanbul turistini Küççükkuyu’ya, Assos’a Ayvacık’a bağlıyoruz. Bugün bazen 1 saati bulan, yağmurda karda maalesef büyük kazaların olduğu o yolu 5 dakikaya indirmenin modern bir ulaşıma kavuşmanın adımını atıyoruz. Birisi 4 bin 100 metre, diğeri 1700 metre olmak üzere iki devasa tünelin açılışını yapıyoruz. Projenin toplam uzunluğu ise 10 km. Trafik güvenliğini, yakıt tasarrufunu eklediğimizde bölgeye nasıl bir muazzam katkı yapacağını hatırlatmak isterim. Sonuç olarak biz 84 milyon bu ülkenin kalkınması için, büyümesi için çok büyük mesai harcıyoruz. Çanakkale hassasiyetini bildiğimiz Sayın Bakanımıza özel bir teşekkür borcumuz var. Başından beri Köprüsü, karayolları, limanları ve tüneli yakinen takip etti. Daha açılışımız olmadan bugün yerinde görelim, “ışık göründü” törenini yapalım diye kendileri söylediler. Bu özel hassasiyeti için de Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Bizler Çanakkale’mizi Türkiye’mizi büyütürken, muhalefet etmeyi sadece itham etmek, karalamak olarak bilen, Türkiye’de yatırımla yarışmak, hizmetle yarışmak imkanı, ihtimali varken hakareti ve kötülüğü öne çıkartan anlayışa karşı hep beraber 84 milyon omuz omuza daha nice şeyler yapacağımızı ifade etmek isterim.” şeklinde ifade etti.