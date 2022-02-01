MİLLETVEKİLİ CEYLAN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan koronavire yakalandı. Yaptığı açıklamada; ““Değerli dostlarım bugün yaptırdığım Covid testim maalesef pozitif çıktı. Aşılarımı aksatmadan olmuştum.Hafif bir öksürük ve boğaz yanması dışında bir şikayetim yok. Doktorumun tavsiyesiyle bir kaç gün istirahat edip telefonlarıma bakamayacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT