Gelibolu Değirmendüzü Köyü’nde 6.987 m² tarlanın 1/8 hissesi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Gelibolu ilçesi Değirmendüzü Köyündeki tarlanın özellikleri: Değirmendüzü Köyü Fidan Dede Mevkii 200 Ada 1 Parsel Fidan dede mevkii, 200 ada 1 parsel sayılı tapuda tarla niteliğinde kayıtlı taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/8 hissesi . Köy merkezine yaklaşık 3100 metre mesafededir. Tınlı kumlu toprak bünyesine sahip arazi yüzeyi düz, orta toprak derinliğinde olup, topografyası makineli tarıma uygun kuru tarım arazisidir. Taşınmazın tarla yoluna cephesi vardır. Taşınmaz yörenin karakteristik tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun olup bölgede kuru şartlarda ayçiçeği buğday üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Taşınmaz meskun mahalde değildir . Belediye hizmetlerinden faydalanmamakta, arsa tanımına uymamaktadır. 5403 sayılı Toprak koruma ve Arazi kullanımı kanununun 8. maddesi gereği satışı tek kişiye uygundur

.1. Satış Günü : 31/03/2022 günü 10:45 – 10:50 arası

2. Satış Günü : 28/04/2022 günü 10:45 – 10:50 arası

Satış Yeri : GELİBOLU ADLİYESİ GİRİŞ KAT İHALE SALONU





İlana ait detaylı bilgiye ;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/925236/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/canakkale-gelibolu-degirmenduzu-koyunde-6-987-m%C2%B2-tarlanin-1-8-hissesi-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-

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