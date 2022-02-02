“REGAİB GECEMİZ MÜBAREK OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Regaip Gecesi dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı:“Öncelikle bizleri bir kez daha üç ayların başlangıcı olan Regaib Gecesine kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Kandiller, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en müstesna günlerdendir.

Üç ayların manevi ikliminin habercisi olan bu özel gecede kendimizi muhakeme etmeli, bu anlamlı günün kardeşlik, dostluk bağlarını güçlendirmeye vesile olması için yakınlarımızı arayarak bu özel gecelerini tebrik etmeliyiz. Regaib Gecesi’nin faziletinden ve bereketinden ibadetlerimizle yararlanmalıyız.

Bu duygularla, hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Regaib Gecesi’ni tebrik ediyor; Yüce Rabbimizden layıkıyla değerlendirebileceğimiz nice üç ayları görmeyi, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz.”