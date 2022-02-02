AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SÜRÜCÜ’DEN REGAİB KANDİLİ MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Regaib Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Böylesi mübarek gece ve kandiller, insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran müstesna gecelerdir. Allah’a şükür imkânı bulacağımız bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni eder;

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Regaib Kandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER