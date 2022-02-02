GELİBOLUSPOR YÖNETİMİNDEN ÖZACAR’ A ZİYARET

Geliboluspor Yönetimi Özacar’ı makamında ziyaret etti.Özacar; “İlçemizi Çanakkale Süper Amatör Ligi B grubunda temsil eden üç kulübümüzden ve zirve mücadelesinde başarılı bir grafik çizen Geliboluspor’un Başkanı Tamer Durmuş arkadaşımız ve Lacivert-Beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri ile makamımızda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT