Gelibolu Öncü Kadın Üretim Kooperatifi Kuruldu

Gelibolu Öncü Kadın Üretim Kooperatiflerinin bir yenisi de ilçemizde 14 kadının bir araya gelmesi ile kuruldu.

Kurulma aşamasını tamamlayan ve üreten kadınları birarada tutacak olan Gelibolu Öncü Kadın Kooperatif başkanlığını Yasemin Çat yapıyor.

Kooperatif kuruluş amacının kadın üreticilerin ürünlerini pazarlayabilmek için ve elmeğinin karşılığını alabilmek için kurulduğunu dile getiren kooperatif başkanı Yasemin Çat, “şimdi Gelbolu’nun ticari portföyünde yerimizi alalım, üretelim ve birlikte kazanalım. Bunun için bütün üretici kadınlarımızı kooperatifimize bekliyoruz” dedi.

Kuruluşlarını tamamlayan ve GeliboluTicaret Odası üyeside olan kooperatif başkanı Yasemin Çat, kurluş aşamasında yardımcı olan oda yönetim kurulu adına genel sekreter Hüseyin Çakmak’a teşekkür etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN