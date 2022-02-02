CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN REGAİB KANDİLİ MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Parlak, mesajında, “Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi mübarek kandil gecelerinin yer aldığı 3 ayların İslam alemi için önemli zamanlar olduğunu belirtti.Bu güzel günler ve geceler, insanlarımız arasında sevgi ve kardeşlik duygularının kök salıp gelişmesine vesile olmaktadır.Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının öne çıktığı bu günleri iyi değerlendirerek, manevi ikliminden yararlanmalıyız. Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiterinin müminlere bol bol ihsan edildiği gecedir.Bu duygu ve düşüncelerle tüm Geliboluluların ve milletimizin Regaip Kandilini kutlarım.” dedi. Haber: Hilal GEZER