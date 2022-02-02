Evreşe Belediye Başkanı Soyuak Regaib Kandili Mesajı Yayınladı

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Soyuak mesajında•; “Bu gecenin yıpranmış, katılaşmış gönülleri rahmet meltemiyle yeşerten Peygamberimizin dünyayı alemleri şereflendirdiği gece olduğunu belirtti.Soyuak , “Sevgili Peygamberimiz hiç şüphe yok ki, ‘ben insanım’ diyen herkes için, her konuda kusursuz bir örnek, mükemmel bir ölçüdür. Yüce dinimiz tüm insanlara kucak açarak iyi ahlakı, doğruluğu, barışı ve hoşgörüyü esas almıştır. Yüce Allah’ın ilahi mesajlarını insanlığa iletmek üzere gönderdiği, peygamber halkasının son temsilcisi olan Peygamber efendimizin doğumu, tarihin akışını değiştiren kutlu bir olaydır. İslam ülkelerin ve tüm dünyanın derin acılar yaşadığı günümüzde Peygamberimizin sunduğu mesajlara kulak vermeye ve ortaya koyduğu yüksek ahlakı örnek almaya daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Dinimizin bütün güzelliklerini peygamberimizde görmek mümkündür. Peygamberimiz sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için model konumundadır”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT