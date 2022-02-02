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CHP’DEN ELEKTRİK ZAMLARINA TEPKİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu dün Türkiye’de CHP’lilerin eş zamanlı olarak elektrik zamlarına tepki gösterdiler.Elektrik zamları hemen geri çekilmeli diyen CHP İlçe Başkanı Parlak; “Elektrik zamlarına tepki olarak CHP Türkiye genelinde İl ve ilçe binalarına afiş astı. CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı binamıza da tepki olarak afişlerimizi astık.Tepkiler yükselince geri adım atmak zorunda kaldılar. İlk kademenin 210 kilovatsaate çıkarılması yetersiz. Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamları hala yürürlükteyken bu düzenleme vatandaşı rahatlatmaz.”ifadelerine yer vererek CHP binasının önüne afiş astı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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