Metruk Bina Tehlike Saçtı

İlçemiz Yazıcızade Mahallesi İbni Katip Sokak’taki metruk bir binada, sağanağın etkisiyle kısmi çökme meydana geldi.

Şiddetli yağışın geceden itibaren etkili olduğu ilçe merkezinde, Yazıcızade Mahallesi İbni Katip Sokak’ta bulunan metruk bina, büyük bir gürültüyle çöktü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen belediye zabıta ekipleri, şerit çekip sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından metruk binanın etrafındaki moloz yığınları ekiplerce toparlandı. Şanseseri yıkıntı esnasında ölen yada yaralanan olmadı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN