KÖY YOLLARI TÜKENDİ VATANDAŞ BAKIM BEKLİYOR

Köylüler köprü müteahitleri yüzünden, ön takım yaptırmaktan amortisör değiştirmekten bıktılar. İlçemizin birçok köy yolu araç katili oldu. Üç yıldır yeni köprü yolu inşaatında çalışan müteahitlerin, taş, toprak, beton taşıyan yüksek tonajlı araçları yüzünden son bir buçuk yıldır birçok köy yolu gidilemez oldu.

Gelibolu – Fındıklı yolu tam bir felaket, köylüler köylerine Kavaklıtepe – Yeniköy üzerinden gitmek zorundalar.Ocaklı -Yeniköy yolu da tam bir felaket bu köylere ve sahillere giden yazlıkçılarda Gelibolu – Ocaklı yolundan gidemiyorlar. Onların da Kavaklıtepe yolunu seçmesi sonucu ve Kavaklıtepe üstgeçitin inşaatı nedeniyle devam eden de yol çalışmaları yüzünden Kavaklıtepe yolu da çukurlarla doldu.Yülüce – Çokal çimendere yolu ise o da köprü yolu çalışmaları yüzünden tamamen iflas etmiş durumda…

Lapseki , Biga, Çan, Yenice, Ezine köy yollarına mevlam yağdırırken , Gelibolu köy yollarına bırakın beton asfalt yapmayı, Demirtepe stabilize yol malzemesi bile dökmeyenler, saydığımız ilçelere ve köylerine hizmet yağdırırken Gelibolu köylerine bir damla olarak bile düşmüyorlar.

Gelibolu’nun ümidi hem Ak Parti İlçe Başkanı, hem de Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi olan Serhad Sürücü’nün üstlendiği her iki görevi taşımasıydı.Bu her iki göreve rağmen tek pistonlu traktör gibi çalışan Sürücü’den Gelibolu Halkı bu iki görevi üstlenmesi nedeniyle çift pistonlu olarak daha güçlü hizmetler getirebileceğine inanmıştı..

Köylüler feyad ediyor. Yülüce, Çokal, Çimendere, Kavaklıtepe

-Gelibolu, Fındıklı -Gelibolu, Gelibolu- Ocaklı- Yeniköy ve daha birçok köyün yolları son yağan yağmurlarla da tarla yolundan berbat oldu..

Köprü yolu yapacağız diye , yol mütehitlerinin acımasızca, hoyratça kullandıkları köy yollarını kırıp dökerlerken , köylülere bozdukları yol karşılığında ıspanak tohumu, arpacık soğanı vererek vatandaşı uyutmaya çalışmaları da çok komik oluyor.Bir ön takım oldu 4-5 bin lira, amortisörler de cabası bıktık diyen köylüler sesimizi duyurun diyerekten gazetemize gelerek yardım istediler. Haber: Recep YÜZÜAK