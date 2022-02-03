ÖZACAR’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Özacar Biga Kocabaş çayının taşması sonucu Bigalılara geçmiş olsun mesajı yayınladı.Özacar “Dün geceden bu yana devam eden aşırı yağışlardan dolayı Kocabaş Çayının taşması sonucunda yaşanan taşkın nedeniyle Biga ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER