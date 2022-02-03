Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneğinde hızır lokması yapıldı.Şarköy Cemevi’nden ziyaretimize gelen dede eşliğinde deyişler söylendi.Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya “Hızırın anlamı kurtarıcılık, yol göstericilik ve umuttur.Dirilmenin,var olmanın dayanışmanın adıdır.Zalime ceza, yoksula şifadır.Dileklerin gerçekleşmesi, toplumun birlik ve dirlik sesidir. Onun varlığı gibi halk ta doğa gibi diriliştir.Bir ses, bir nefes, bir beden olur .Hızır yoldaşımız olsun.Rahmet ve bereket adı içerisinde, birlik beraberlik içerisinde olalım.Emeği geçen,yanımızda bulunan tüm canlara teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN