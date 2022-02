ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINA SAMSUN’DAKİ ATATÜRK HEYKELİNE YAPILAN SALDIRI KONU OLDU

Şubat ayı meclis toplantısı dün Belediye Meclis Salonunda 1 dk.lık saygı duruşunun ardından, Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın Samsun’da Atatürk Heykeline karşı yapılan çirkin saldırı hakkında konuşmasıyla başladı.Özacar; Bizler her ne kadar her meclis gündeminde bunu normal bir söylem biçimi haline getirdiysekte yaşananlar bizlere onlara şükran duygularımızı iletmemizde bir hatırlatma vesilesi oluyor.Bu son yaşananları bu ülkenin başta kurucusu ve kurtarıcısı olmak üzere ekip olarak herkesin önünde hepsini gerçekten büyük bir saygıyla, büyük bir mennetle, şükranla anmamız gerektiğini defalarca hatırlatıyoruz.

Şunu bilmeliyiz ki; biz ve bizim gibi ulusal Kurtuluş Savaşını vermiş toplumlar kendi geçmişlerine sırtlarını dönemezler.Kendi kurtarıcılarını her zaman saygı ve minnetle anarlar.Mutlaka bunlara karşı çıkan olmuştur.Çünkü onların ani karanlığından beslenen, belli bir anlayışa sahip insanlar, gelecek aydınlığı bize emanet eden insanlara karşı kendi öfke ve tepkilerini aradan 100 yıl geçmesine rağmen bitirememişlerdir.Bizler bu ükleyi bize bırakanlara karşı, onlara duyduğumuz saygıyı hatırlamamıza yardımcı olduğumuzu belirtiyoruz.Birkez daha ve bin kez daha onlara şükranlarımızı sunmayı bir görev biliyoruz ve bütün bu saygısızlıkların hiçbir zaman karşılık bulamayacığını yurt sevgisi, yurtseverlik kaygısı ve yurtseverlik duygusu taşıyan herkesin bu ülkenin bize bıraktıkları emanetin sonsuza denk sahip çıkacağına gerçekten yürekten inanıyoruz.Bu nedenle bizler ben arkadaşlarımıza şu teklifi önereceğim bütün bu yapılan çirkinliğe karşı meclis sonrası ben meclis üyesi arkadaşlarıma Atatürk Anıtına çelenk koymaya minnet ve şükranlarımızı ifade etmek için birlikte çelenk koymaya davet ediyorum.”ifadelerine yer verdi.

Özacar konuşmasının ardından gündeme yoklama ile başlayarak.Meclis gündeminin 1.maddesi olan derece ve ödüllerin belirlenmesi bedeli plan bütçe komisyonuna 21.01.2022 tarih ve saat 14:00 ‘te belediye meclis salonunda toplanarak plan bütçe komisyon raporuna meclis talep ettiği 2022 ödüllerinin miktarı aşağıda belirtildiği gibi belirtilenmesi arz edildi.

Birincilik ödülü 1.500 – 2.500 arası nakit veya eşdeğere altın veya hediye

İkincilik ödülü 1.000 – 1.500 arası nakit veya eşdeğerli altın veya hediye

Üçüncülük ödülü 750 – 1000 arası nakit , eşdeğerine altın veya hediye

Mansiyon ödülü nakit veya 500 – 700 lira gerek görülürse juri üyesi ödülü nakit veya eşdeğeri hediye olarak plan bütçe komisyonunda karak alındı ve mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesi Camikebir Mahallesi Ada 350 Parsel 32-33-34-35 te kayıtlı taşınmazlarla ilgili talebi belediye meclisinin kararı ile imar komisyonuyla görüşülmesi kararı verilmiştir.Camikebir Mahallesi Ada 350 Parsel 32-33-34-35 te kayıtlı taşınmaz ibraz hatlarındaki değişiklik nedeniyle komisyonca uygun görülmüştür.Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 4.maddesi Hocahamza Mahallesi Ada 439 Parsel 6 taşınmaz imar plan değişikliği talebi meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesi Kadastro güncelleme çalışmaları için bilir kişi seçimi yapıldı.Bilir kişi konusuyla iigili ; Tapu Kadastro ile alakalı olarak

Gelibolu şehir merkezi Ocaklı – Yeniköy – Güneyli köylerinde güncelleme ve yenileme çalışmaları ile ilgili ihale süreci başlatıldı.İhale sonuçlandı o ihale kapsamında bilirkişilerin tayin edilmesi gerekiyor 6 şar kişiden oluşan muhtarlarla gerekli yazılar gönderildi yallnız bilirkişiyle alakalı muhtarlıklara belirtilmiştir ve gerekli muhtarlıklardan herhangi bir dönüş sağlanmadı. Evrak anlamında işleyişine devam ettirilebilmesi için Belediye Başkanlığına bilirkişi tayin edilmelidir.”açıklamalarında bulunuldu.Bu karar mecliste görüşülerek bilir kişi tayin edilecek.

Bir sonraki Mart ayı meclis toplantısı 4 Mart Cuma günü saat 15:00’te meclite oy birliği ile karar verildi.

Ardından Başkan Özacar meclis toplantısından ayrı olarak 9 Şubat Çarşamba günü STK’larla ve meclis üyeleriyle birlikte canlı yayın olarak Belediye Meclis Salonunda bir toplantı düzenleyeceğini ve bu toplantıda Gelibolu’nun sorunları olan doğalgaz, Hamzakoy taş döşeme, Çanakkale Köprüsü, yeni yapılan projeler dahil her şeyin tartışalacağı ve kararların belirleneceği bir toplantı olacağını belirtti.Toplantı pandemi kurallarına uygun şekilde düzenleneceği de belirtildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN