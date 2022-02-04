BAŞKAN ÖZACAR VE MECLİS ÜYELERİNDEN ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU

Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Meclis Üyeleri dün meclis toplantısının ardından ilçemiz İskele Meydanında Atatürk Anıtı önüne Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan çirkin saldırıya tepkilerini dile getirmek adına çelenk sunumunda bulundular.

Özacar çelenk sunumunun ardından ; “Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan çirkin saldırıya tepkimizi dile getirdiğimiz meclis toplantısının ardından Gelibolu Belediye Meclisi olarak ilçemizdeki Atatürk anıtına çelenk sunduk. Hiçbir güç, hiçbir hain saldırı, bizi Ata’mızın yolundan asla döndüremez.” ifadelerinde bulundu.

Haber: Caner AKŞİT