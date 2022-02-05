TURAN BİGA’DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

YA O DERE ISLAHI OLMASAYDI?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Bülent Turan, Biga’da yoğun yağıştan dolayı Kocabaş Çayı’nın taşması sonucu yaşanan sel sonrası temizlik ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.Çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, “Biga’mız iki gün önce maalesef büyük bir afet yaşadı. Yoğun kar yağışının ardından şiddetli yağmur yağışından dolayı Kocabaş Çayı taştı. Belediyemiz öncülüğünde, tüm kamu kurumlarımız çok sayıda aracın tahliyesini sağlarken, 20 civarında aracımız maalesef suya kapıldı. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki yağan yağmur çok fazla. En büyük şansımız birkaç sene önce yapılan dere ıslahı çalışması. Bu çalışma yapılmasaydı oluşabilecek zararı düşünmek bile istemiyorum. Tüm arkadaşlarımızın, Kaymakamlığımızın, Belediyemizin büyük özverisi ile kısmen daha az hasar ile atlattık. Bigalı hemşehrilerimize geçmiş olsun. Hemşehrilerimizin güzel günlerinde de kötü günlerinde de acı günlerinde de tatlı günlerinde de zor günlerinde de hep yanlarındayız. İlgililerden bilgi alıp çalışmaları takip etmek için bir aradayız. Allah, böyle felaketleri bir daha yaşatmasın.” şeklinde konuştu.

Başkan Turan’a AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ve AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan eşlik etti.Haber Merkezi