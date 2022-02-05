GELİBOLU KIZILAY ŞUBESİ PİRİ REİS İLKOKULU’NA KÜTÜPHANE KURUYOR

Gelibolu Kızılayı Gelibolu Piri Reis İlkokulunda Kütüphane kuruyor.Gelibolu Kızılay Şuba Müdürü Fahrettin Öztürk “Gelibolu Piri Reis İlkokulu’na kütüphane kuruyoruz.Hedefimiz daha parlak bir gelecek.! İhtiyaç sahibi çocuklarımıza ulşatırılmak üzere, kitap, defter ,boya eğitici oyun cb. kırtasiye malzemeleri topluyoruz.

Bağışlamak istediğiniz metaryelleri Türk Kızılay Gelibolu Şubemize getirebilir veya bizimle instagram sayfasından iletişime geçebilirsiniz.Adres: Hoca Hamza Mahallesi Celal Birsen Meydanı no:14 kat 3 Desteklerinizi bekliyoruz.. “ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN