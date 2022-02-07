ÖZACAR ÖĞRENCİLERE VE ÖĞRETMENLERE İKİNCİ DÖNEMDE BAŞARILAR DİLEDİ

Belediye Başkanı Özacar 15 tatil sonrası 2021- 2022 eğitim – öğretim ikinci döneminin başlamasıyla öğrenciler ve öğretmenlere başarılar dileyerek mesaj yayınladı.Özacar mesajında“İki haftalık aradan sonra ikinci dönem için ders zili çaldı.

Tüm öğretmen ve öğrencilere başarılı bir dönem diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN