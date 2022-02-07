TURAN: “YERLİ AŞIMIZ TURKOVAC ÇANAKKALE’MİZDE”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.Bugün itibarıyla yerli aşı TURKOVAC’ın Çanakkale’de kullanılmaya başlandığını söyleyen Turan, “Yerli ve milli adımlar, salgına karşı geliştirilen aşıda da kendini gösterdi. TURKOVAC aşımızın gereken onayları alarak kullanıma sunulması, hepimize büyük bir moral oldu. Böylelikle Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor; hemşehrilerimize, milletimize, tüm insanlığa şifa ve hayırlı olmasını diliyoruz.

Bugün burada yerli aşımız TURKOVAC’ın Çanakkale’mizde de artık kullanıma sunulacağının müjdesini vermek istiyorum. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı’mızın talimatıyla ilimize gönderilen yerli Koronavirüs aşısı TURKOVAC, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemizde uygulanmaya başlandı. Hep birlikte mücadelemize devam edip bu süreci aşacağız. Ancak Kovid-19’a karşı tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Bu illetin şakası yok. Bana bir şey olmaz demeyelim. Aşı zamanı gelen hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Programda Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ve Lapseki Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Oğuzhan Çırak yer aldı.