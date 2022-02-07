CUMHURBAŞKANI 25 ŞUBAT’TA ÇANAKKALE’DE OLACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat tarihinde Lapseki’ye gelerek köprünün son şekline bakıp ilk açılışını da yapacak. Köprünün temeli 2017 Mart tarihinde atılmıştı.

Çanakkale için yüzyılın inşaatı olarak bilinen ve birçok ilkleri bünyesinde bulunduran 1915 Çanakkale Köprüsü verilen tarihten de önce tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı’nda 4. kez Asya ile Avrupa’yı birleştiren Köprü bölge için de önemli bir istihdam kaynağı olacak. İhaleyi alan firma 1.800 gündür aralıksız olarak çalışıyor.

Dünya üzerinde yer alan en uzun orta açıklı köprü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayak yüksekliği ise 385 metre. Köprüde şimdiye kadar ortalama 5 bin kişi günlük iş yapıyor. Köprünün tamamlanmasının ardından İstanbul Bağlantılı oto yolların yapılması ise kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Balıkesir bağlantısının ise henüz ihalesinin bile yapılmadığı biliniyor. 25 Şubat tarihinde Lapseki’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise köprüyü bir uçtan diğerine geçen ilk isim olacak. Haber Merkezi