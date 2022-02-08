GELİBOLU TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ÇETİN’DEN İLÇEMİZE MÜJDELİ HABER

Gelibolu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Çetin Gelibolu’ya eğitim müjdesi verdi.Çetin açıklamasında; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan ulusal eğitime katkı protokolü sayesinde 154 ilçeye 154 yeni okul kazandırılacak.

Odamızın yapmış olduğu çalışmalar ve girişimler neticesinde bu protokol dahilinde ilçemize bir okul yapımı programa alınmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odamızın çalışma alanında her daim imkanlarımız dahilinde eğitim öğretime destek verilmiş ve bu desteklere devam edilecektir.

TOBB Başkanımız M.Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun dediği gibi “Eğitime yapılan yatırımlar asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalışmaktayız.Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz.Türkiye’nin girişimci gücü olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.Ülkemizin kurucusu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı gibi: Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk Milletinin sanatı, iktasadi ve edebiyatı gelişecektir.İlçemize yapılacak olan okulun ülkemizin geleceğine gençlerine ve yarının liderine armağan olsun.”ifadelerinde bulunarak ; “İlçemizde yapılacak olan bu değerli yatırım için Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı M.Rıfat Hisarcıklıoğlu’na şahsım, odamız ve Gelibolu Halk adına sonsuz şükranlarımızı sunarız.”

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Çetin

Haber: Seda LİMAN ZENGİN