GÜNEYLİ KÖYÜ ORKİDE SİTESİNDE YANGINI

İlçemiz Güneyli köyü yazlık sitelerinde meydana gelen ev yangınına zamanında müdahale eden Gelibolu itfaiye ekipleri yangını büyümeden ve yanındaki evlere sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sularında Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerine yangın ihbarının verilmesinin hemen ardından Güneyli Köyü Orkide sitesinde çıkan yangına müdahale için yola çıkan ekipler, olay yerine vardıklarında yoğun bir dumanla karşılaştılar. Yoğun dumana rağmen olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, evin yanan bölümüne müdahale ederek, yangını önce kontrol altına aldılar ve ardından da, diğer binalara sıçramadan söndürdüler.

Evin bazı bölümleri ve eşyaları kullanılamayacak şekilde yanarak hasar gördü. Haber:Ali GEZER