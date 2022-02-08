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BAŞKAN GÖKHAN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, eşi Hale Gökhan’ın bazı semptomlar üzerine test yaptırdığı ve sonuncunun pozitif çıkması sonucunda, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın da test yaptırdığı ve sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.
Belediye Başkanı Özacar ve  CHP İlçe Başkanlığı  Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Hale Gökhan’a  geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar dilediler.
Haber: Hilal GEZER

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