BAŞKAN GÖKHAN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, eşi Hale Gökhan’ın bazı semptomlar üzerine test yaptırdığı ve sonuncunun pozitif çıkması sonucunda, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın da test yaptırdığı ve sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Özacar ve CHP İlçe Başkanlığı Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Hale Gökhan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar dilediler.

Haber: Hilal GEZER