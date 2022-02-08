EĞİTİM VE TATBİKATLARLA HER DAİM GÖREVE HAZIRLAR

Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığınca, olası bir afette ve ihtiyaç hâlinde, istihkâm sınıfı envanterinde bulunan köprülerin bakımları, nakli ve kurulması faaliyetlerinde görev alan personelin her daim göreve hazır olması amacıyla düzenli olarak eğitim ve tatbikatlar icra ediliyor.

Tatbikata ilişkin fotoğraflar Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, kamuoyuna duyuruldu. Haber:Ali GEZER