Bisiklet Şampiyonasında Türkiye Birincisi Oldular

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1.Etap Sezon Açılış Hasan Terzi Puanlı Yol ve Kriteryum Yarışları”, Alanya’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Yaklaşık 600 sporcunun pedal çevirdiği yarışlarda Geliboluspor Kulübü 15 yaş grubu kızları takım olarak Türkiye 1.’si oldu.



Geliboluspor Kulübü, 3 gün süren şampiyonada, Yıldız B Kız, Genç Bayan ve Yıldız Bayan kategorilerinde mücadele verdi. 2022 Sezon Açılışı Hasan Terzi Puanlı Yol ve Kriteryum Yarışlarında, Geliboluspor Kulübü 15 yaş grubu Yıldız Kız B grubunda yarışan Tuğçe Savran, Yade Dündar ve Yağmur Ecrin Çolakoğlu’ndan oluşan takım Türkiye 1.’si oldu.



Yıldız Kızlar B grubunda ferdi olarak yarışan sporcularımız Tuğçe Savran 5., Yade Dündar 6. ve Yağmur Ecrin Çolakoğlu da 7. oldu.



Türkiye Şampiyonasında genç kadınlarda yarışan Geliboluspor Kulübü sporcusu Halime Savran 8. oldu. Savran, yarışmanın sonunda milli takım kampına çağrılan sporcu oldu.



Gazetemiz olarak Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Hasan Terzi Puanlı Yol ve Kriteryum Yarışları”nda şampiyon olan ve milli takıma çağırılan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.