9 ŞUBAT SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

İlçe Sağlık Müdürlüğü 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü olarak farkındalık mesajı yayınladı.Verilen bilgilere göre; “Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ile mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır. Dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri sigara kullanımıdır.Sigara tüm dünyada kanserin en önemli önlenebilir nedenidir. Akciğer kanserinin %90’ı sigara nedeniyle meydana gelirken, insanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık olarak üçte birinden sigara sorumlu tutulmaktadır.•Ayrıca Ülkemizin ve dünyanın gündemi haline gelen koronavirüs, solunum yollarını etkileyen bir hastalıktır. Ağır vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer organ yetmezliği gelişir. Koronovirüsün sigara içenlerde daha ağır seyretmesinin ve ölümlere sebep olmasının temel nedeni de budur. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır.

“9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” sigara kullanma alışkanlığı olan insanların sigaranın zararları konusundaki bilgilerini artırmak suretiyle, insanların sigara kullanma alışkanlığından uzaklaşmasına sebep olacak birtakım davranış değişikliklerine sebep olmaktır. Başka bir ifade ile, “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaktadır.

Bugün tüm dünya ülkelerinde sigarayı bırakmada “Sigarayı Bırakma Poliklinikleri”nin etkinliği kabul görmektedir. Sigarayı bırakma polikliniklerine başvuran kişilerde sigarayı bırakma oranı, kendi kendine sigarayı bırakmaya çalışanlara oranla daha yüksektir. İlimizde de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız sigara bırakma polikliniklerimize başvurabilir, burada reçete edilen ilaçlarda ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca İlimizde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 17.05.2021 tarihinde Cevatpaşa Mh. Ziveriye Sk. No:18/1 adresinde, hizmete başlamış olup, 115 telefon numarasından randevu alınarak danışan kabulü yapmaktadır.

9 Şubat 2022 Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında Sağlık Bakanımızın başkanlığında başlatılan En Büyük Gönüllülük Hareketi olan, bağımsız ama değerlerine bağlı hayat için Görev Bende diyoruz. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesi ile sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve Tütün Kontrol Çalışmalarının bilinirliğinin artırılmasını sağlamak (Sigara Bırakma Poliklinikleri/ALO 171/ ALO 184/ Yeşil Detektör) için tüm vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi gönüllü katkı sunmaları için kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.”ifadelerine yer verildi. Haber: Ali GEZER