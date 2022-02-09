TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI 25. DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI’NDA ( EMITT ) YERİNİ ALDI

Dünya’nın sayılı turizm fuarlarından olan ve bu sene 103 ülkeden 842 kuruluşun katıldığı fuarın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Fuarın açılışı sonrasında standı ziyaret eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve Çanakkale AK Parti Milletvekili Julide İskenderoğlu’na ziyaretleri sırasında Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.

Bölgenin kültürel, turistik ve tarihî değerlerinin de tanıtıldığı standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çanakkale Muharebeleri’nden kalan askeri kültür varlıklarının sergilendiği müze bölümünde ziyaretçiler savaş dönemine ait materyalleri görme imkanı bulurken aynı zamanda Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temalı bölümde ise savaşın izlerini bugüne kadar görmedikleri bir açıdan görme imkanına sahip oluyorlar.

12 Şubat Cumartesi gününe kadar sürecek olan fuarda Tarihî Alan Başkanlığı standı 2. Salon A 341 numaralı alanda yer alacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN