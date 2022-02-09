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KAYMAKAM BEKİR ABACI ŞEHİT AİLEMİZİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, İlçemiz Camiikebir Mahallesinde ikamet eden Şehit Özcan Akbal’ın ailesini ziyaret etti. Şehidimizin annesi ve babası ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, Şehit Özcan Akbal’ı minnetle yad ederek, şehit ailelerimizin kıymetli ve özel olduklarını her daim yanlarında olduğunu belirtti.
Şehit ailemiz, Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.
Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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