KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN AİLE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Kaymakam Bekir Abacı, İlçemiz Camiikebir Mahallesinde ikamet eden ve çıkan yangın sonucunda mutfağı hasar gören Gökhan Barca ve ailesini ziyaret etti. Barca Ailesi’nin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Abacı, kendilerine maddi, manevi her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Gökhan Barca ve ailesi, Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaretlerde Kaymakam Abacı’ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Caner AKŞİT