İLÇE OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

İlçemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında, Gelibolu Öğretmen Evi’nde Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı V. Teğmen Vesile Yosunkaya Vurucu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Tok, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.

Toplantıda İlçe genelindeki okullarda öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolü ile salgın tedbirleri gibi uygulamalar üzerinde durularak, önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması konuları ele alındı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN