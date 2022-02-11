FİLTRE HAVUZLARINA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Gelibolu Belediyesinin 2010 yılında yenilenerek modern ve hijyenik olarak en eski su kaynaklarından Gelibolu merkezi ile mücavir alanlara ulaştırılan içme, kullanma ve endüstri suyunu arıtan, Bayırköy Arıtma Tesisi’nde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince filtre havuzlarında bakım çalışması yapılıyor.

Haber: Hilal GEZER