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Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Dernek Yönetiminden İlçe Emniyet Müdürü Güçlü’ye Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayir Geliştirme ve Güzelleştirme Dernek Yönetimi İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü’yü makamında ziyaret ettiler.. Bolayir Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği , “Bolayır köyümüzün merkez ve çevresi ile birlikte daha güvenli yaşam için alınabilecek tedbirler ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Çalışmalarımıza vereceği destek için ve tüm personeliyle bizlere gösterdikleri güleryüz ve ilgi için Fadıl Güçlü müdürümüz’e ve Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü teşkilatı na teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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