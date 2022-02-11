Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nin acil ihtiyaci olan çocuk solunum cihazı bağışında bulundu.Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği Başkanı “ Başhekim Burak DEMIRCAN ile Yardımseverlerimiz
Sn. Nurcan Özen ve Sn Nebahat Ecevit Hanımefendilerimizin sayesinde bugün 2 adet Hastanemize teslim ettik kendilerine teşekkür ediyoruz. Önceliklie çocuklarımız olmak üzere Sağlık hepimiz için önemli o nedenle Bizler Hastanemizi , Doktorlarimizi, Hemsirelerimizi, Çalışan personeli nekadar çok sahiplenerek yanlarında olduğumuzu hissettitirsek bizlerede dönüşü okadar sağlıklı olur.
HERŞEYİN BAŞI SAĞLIK olduğunu unutmamalıyız” ifadelerine yer verildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
HASTANEYE SOLUNUM CİHAZI BAĞIŞINDA BULUNULDU
Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nin acil ihtiyaci olan çocuk solunum cihazı bağışında bulundu.Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği Başkanı “ Başhekim Burak DEMIRCAN ile Yardımseverlerimiz