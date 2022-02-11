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HASTANEYE SOLUNUM CİHAZI BAĞIŞINDA BULUNULDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nin acil ihtiyaci olan çocuk solunum cihazı bağışında bulundu.Gelibolu Sağlık Hizmetleri Destekleme ve Güçlendirme Derneği Başkanı “ Başhekim Burak DEMIRCAN ile Yardımseverlerimiz
Sn. Nurcan Özen ve Sn Nebahat Ecevit Hanımefendilerimizin sayesinde bugün 2 adet Hastanemize teslim ettik kendilerine teşekkür ediyoruz. Önceliklie çocuklarımız olmak üzere Sağlık hepimiz için önemli o nedenle Bizler Hastanemizi , Doktorlarimizi, Hemsirelerimizi, Çalışan personeli nekadar çok sahiplenerek yanlarında olduğumuzu hissettitirsek bizlerede dönüşü okadar sağlıklı olur.
HERŞEYİN BAŞI SAĞLIK olduğunu unutmamalıyız” ifadelerine yer verildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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