GELİBOLU’NUN SORUNLARI TARTIŞILDI

Özacar tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumartesi günü İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarların katılımıyla, ilçemizde devam eden ve planlaması yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.,

Toplantıda ilçemizin sorunları tartışıldı.Son günlerde tartışmalara konu olan doğalgaz konusu, kapalı pazaryeri konusu, Hamzakoy Plajı taş döşeme, yeni feribot iskelesi yapımından, fener tepesi projelerine kadar pek çok projeyi açıklayan Özacar, toplantıya katılan vatandaşların sorularını cevapladı.

“BİZLERİ İLGİLENDİREN ŞEY OBJEKTİF OLMAK SUBJEKTİF TAVIRLAR BİZLERİ İLGİLENDİRMİYOR BU GELİBOLU HALKININ VE KURUMSAL YAPININ ÇABASI BİRLİK İÇİNDE OLMALIYIZ, DOĞRU BİLGİLENMELİYİZ”

Özacar toplantıya doğalgaz konusundan başladı.Özacar doğalgaz konusunu açıklarken “ BOTAŞ’ın önce Gelibolu girişine kadar gelmesi gerek yani Bölge Trafik İstasyonunun oraya kadar gelmesi gerek.Ondan sonra AKSA gazın sorumluluk alanına giriyor.Şuanda yaklaşık 1 hafta öncesine kadar bu sorun henüz çözümlenmedi önce BOTAŞ’ın bu sorunu çözmesi gerekiyor hatta AKSA dağıtmazsa taşıma sistemlerini hattını 1500 -2000 nüfuslu beldelerde taşıma sistemiyle doğal gaz vermeyi düşünüyordu ancak Gelibolu’da o sorunun çözüm olmayacağını baştan söylendi.Bir taraftan üst yapıyla ilgili gerekli tedbirleri almamız lazım, yatırımlarımızı bir taraftan kısarken direk hemen doğalgazla ilgili faaliyete gececeğiz dolayısıyla hemen doğalgazla ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Doğalgaz işlemleri şuanda periyodik olarak devam ediyor.Onlardan aldığımız bilgilere göre de bizlerde tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz

Gelibolu gibi yerlerde ciddi anlamda hava kirliliği var.Kim ne söylüyorsa ben onları artık dikkate almamaya başladım eğer birşey olacaksa bu tamamen Gelibolu’nun başarısıdır.Böyle subjektif söylemler, böyle subjektif tavır ve hareketler bizleri de çok ilgilendirmiyor.Bizleri ilgilendiren şey objeksit olmak, net konuşmak, net ifadeler kullanmak sonuçta da bir an önce gelişebilme bizim tek derdimiz bu eğer birşey varsa bu yapı bütün kurumsal yapı ve STK’larla birlikte, birlik ve dayanışma içinde çözümlenir.Böyle bireysel çıkışların çok birşey ifade ettiğini söyleyemem.Yetkili makamlar yapar, yetkili makamlarla ilgili görüşler belirtilir.Zaten şu anda yaşadığımız şeylerde o yöne doğru ilerliyor.Önümüzdeki günlerde yetkililer gelecek bunlar hat çizecek, alt yapı ve üst yapıyla ilgili değişiklikler olacak.Bu arada da AKSA gaz talep formunda en çok nüfuslu bölgeler neresi ise haklı olarak yatrım önceliğini o bölgeye verecek.An ve an dağıtım şirketi ile birlikte hareket etme zorunluluğu var.Gelişmeler oldukça bütün bilgileri bugün olduğu gibi yarın da anlatmak durumundayız, anlatacağız yeterki herkes doğru bilgilensin.Gereksiz, mesnepsiz ve dayanaksız konuşmalar çok gündemi meşgul ediyor.”ifadelerine yer verdi.

“BİZİM DIŞIMIZDA BİZDEN HABERSİZ OLAN HAREKETLER ÇALIŞMALARIMIZI SEKTEYE UĞRATIYOR”

Yeni feribot iskelesi projesi gelişmelerini Özacar toplantıda detaylarıyla açıkladı.

Özacar;”Göreve geldiğimizden bu yana bizler için çok elzem ve çok gerekli olduğunu düşünüp böyle bir girişim başlattık . Bunu Gelibolu Belediyesi kendi başına yapacak,diğer kurumlar, işletmeler ve firmalarla birlikte beraber hareket edebileceğimizi söylemiştik.

Burada biraz karışıklık oldu ilk iskelenin kullanım hakları Gelibolu Belediyesine yönelikti.Gelibolu Belediyesinden daha sonra 2010 tarihinde alındı.Bizlerden İl Özel İdaresinden verildi.Yani iskeleyle Gelibolu Belediyesinin bağlantısı kesildi.Mevcut 3-4 parça iskele daha önce onar yıllık dönemler halinde belediyelere kullanıyor yani Gelibolu Belediyesi yaklaşık 40 yıldır bu iskeleyi kullanıyordu.

Ben 89-94 arasında Meclis Üyesiydim o bölgeyi planlamıştım ve dikkat ederseniz, bildirgeler varsa 2004 -2009 tarihleri arasında ki seçimler öncesinde biz şuandaki mevcut iskelenin yerini seçim bildirgesinde göstermişim.Bunu yaparız diye biz bunları yapınca 2013 yılında İl Özel İdaresiyle bir protokol yaptık.Bu protoklle ilgili düzenlemeler yaptık.Biz Gelibolu Belediyesi olarak anlaştığımız gibi şartları yerine getirdik o dönemde Gelibolu’da yaklaşık 5 alan kamulaştırdık, hisseli alan olduğu halde daha sonra biz 2013 yılında birçok farklı alanlardan fedakarlık ederek 2016 yılında yeni bir protokol imzaladık.Bu protokol gereği birçok haktan , kazanılmış haklarımızdan da vazgeçmiştik.Yeterki bir an önce iskele olsun diye.Bizebu protokolda bu bölgenin yaklaşık 14/75 ‘i iskelenin giderleri ödenene kadar GESTAŞ tarafından mahsup edilmişti.Bu bölgenin 14/75’i Gelibolu Belediyesi alacaktı böyle bir proje vardı tamam dedik.Hep birlikte karar aldık bundan sonra yaz sonunda bize üst yapıyı yapmak için , GESTAŞ protokol imzalamıştı az önce bahsettiğimiz proje o tarihte Gelibolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi kendi yetkisini GESTAŞ’a devretmişti.Bize Ulaştırma Bakanlığı’nın imzaladığı proje , bu projeye uygun olarakta 4 rampa vardı 2 giriş vardı.Bizler bu yaz bize gelen proye göre yeni bir proje geldi birde baktık ki burada bütün proje değişmiş bu da Ulaştırma Bakanlığına ait bir proje onaylanmış ancak 2016 yılında biz ilk protokol yapmıştık.Bu yeni projenin onaylanmasını istediler.Bizlerde kendilerine yazı yazdık 01.03.2016 tarhinde onaylanan uygulama projesine uygun olarak, iş bu protokol hükümleri çercevesinde Gelibolu iskelesi komplesi yapılmak üzere GESTAŞ’tan 2016 yılındaki projenin uygulanması için ona uygun projeyle ilerledik.Bize hiç sorulmadan ikinci proje yapıldı.Biz bunu bu şekilde işlersek ve onaylarsak suç işlemiş oluruz.Böyle birşey yapamayız.Hem proje hem protokol tepeden tırnağa değişmesi gerekliydi.Yeniden düzenleme yapılmalı.Şuanda biz bunu yapmış olsak yeni projeyi onaylarsak protokolün bu maddesine göre yaptığımız iş suç olur.Dolayısıyla biz bu işin bu şekilde onaylamamızın mümkün olmadığını belirten Çanakkale İl Özel İdareden , GESTAŞ Müdürlüğü‘ne yazı yazdık. Dedik ki; bizde hala bu var yeni projeden bizim haberimiz yok yani gelene kadar sorulmadı.Ne olacak?

Sayın Valimizle görüştük öncelikle burada projede tek giriş yapılmış daha önce iki giriş vardı.Biz de buna göre iki giriş yapacağız, geliri bize ait olacak.Burada işyerlerimiz vardı onlarda gitti herşeyin başında bizim bu projeden haberimiz yok.”demekki Ulaştırma Bakanlığı da haberi olmadan iki ayrı projeye onay vermiş.

Sayın Vali ile görüştükten hemen sonra bizler size cevap vereceğiz dedik durumu açıklayarak.Bizler biran önce bu iskele hayata geçilsin istiyoruz.Bizim dışımızda olan hareketler ister istemez çalışmalarımız sekteye uğratıyor.

Valiliğe yapılan açıklamada feribot iskelesi projesinde Özacar Ulaştırma Bakanlığının haberi olmadan iki ayrı projeyede onay verdiğini ifade etti ve ardından bu protokolde zaman kaybı olduğunu ve birlikte ilerlenmediğini açıkladı ve yeni yapılan projede Gelibolu Belediyesi’nin hiç birşey talep edemeyeceğini de Vali Akyaş’a bildirdi. Özacar bu yeni projeyi kabul etmeyip Gelibolu Belediyesi’nin yeniden bir çalışma yapıp öyle cevap vermesi gerektiklerini Ulaştırma Bakanlığına bildirdirdiler. 2020 yılına ait GESTAŞ Gelibolu Belediyesi’ne herhangi bir ödeme yapmadığınıda ifade etti.Bu nedenle karşılıklı doğru diyaloğun önemini belirten Özacar bu protokolünde bu defa beklemeli şekilde ilerlediğini bu şekilde açıkladı.

“BELEDİYE HİZMET BİNASI AĞUSTOS AYINA KADAR TAMAMLANACAK”

İskele açıklamasının ardından Belediye Hizmet Birimleri ve Kapalı Pazar yeri hakkında açıklamalarda bulunan Özacar , Belediyenin kendine ait bir binasının bulunmadığını buna ihtiyaç olduklarını ve projede 3600 metre kare kapalı alan kafetarye araç gereçleri, dinlenme alanları Belediyenin işleyişinin kontrol altında olacağı bir yer olacağını belirtti.71 araçlarının yaklaşık 58 aracın yenilendiğini ve Belediye Hizmet Biriminin güçlendiğini ifade ederek Belediye Hizmet Binasının Ağustos ayına kadar tamamlanacağını ifade etti.

Kapalı Pazar alanı içinde projenin beklemede olduğunu hızlandırmak adına ellerinden geleni yaptıklarını MSB ile uzlaşmaya gidileceğini de belirtti.Bu esnada vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirdiğini ifade etti.

“HAMZAKOY PLAJI TÜRKİYE’NİN OTOPARK VE ŞEZLONG, ŞEMSİYE HİZMETİ ÜCRETSİZ OLAN TEK PLAJI OLACAK”

Hamzakoy Plajı ile ilgili Özacar Türkiye’de ilk kez otopark giriş ücreti olmayan, şezlong, şemsiye ücreti olmayan tek plaj olacak.

Hamzakoydaki çalışmaların bitmesine yaklaşık iki üç ay var diyen Özacar bu projede ilerken sorumlu olan müteahhitin iflas etmesi sonucunda çalışmalarının sekteye uğradığını da ifade etti.

Sahil yolu projesinde Karayokuş alanına kadar bisiklet ve yürüyüş yolunun açılacağını belirtti.

“ÇAMLIK BÖLGEMİZ ÇOCUKLARIMIZIN VE HAYVANLARIN BÜTÜNLEŞECEĞİ SEMBOLİK DOĞAL GÜZELLİK OLACAK”

Çamlık bölgesinn projesinin açıklamasında bulunan Özacar Çamlıkta ön planda kalan ağaçların güçlenmesi için seyretilmesi gerektiğini ve akarsuyun düzenleneceği 1100 kamyon malzeme ve çakıl döküldüğünü, iki girişin olacağını ve çocuklar için hayvanlarla bütünleşeceği tek güzel ve doğal alan oluşturulacak alan olacağını belirtti.Önce Çamlık Bölgesi koruma altına alarak güzelleştirileceğini de ifade etti.

“FENER TEPESİ YEŞİL ALAN OLARAK DÜZENLENECEK”

Fener Tepesi Projesinde ilk başta ufak deniz müzesi olarak tasarlandığını ve gelişmeler neticesinde projenin değiştiğini ifade eden Özacar; “ 3700 metrekarelik alan 1354 yazısının tam altından gerçen 1700 m2 lik alan satıldı.Paramız olmadığı için alamadık burası sit alanı olduğu için bizde burasını yeşil alan olarak ilan ettik şuanda herhangi bir yapılaşma olamaz burayı satın almadan fener meydanını düzenleyemeyiz diyerek yeşil alan olarak düzenlenecek.Önemli olan sembolik anlamını yaşatmak.”dedi.

”BAYRAKLI BABA TÜRBESİ DÜZENLEMESİ BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA DEĞİL”

Bayraklı Baba Türbesi düzenlemesi bizim sorumluluğumuzda değil burası Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait bir bölge buradan izin alıp düzenleme yapmak istedik fakat izin vermediler.

GELİBOLU’DA ÜNİVERSİTENİN 4 YILLIK OLMASINI ÇOK İSTEDİK”

Özaacar toplantıda Geliboludaki Piri Reis MYO nun dört yıllık fakülte olmasını çok istedik fakat kabul etmediler hatta tüm okulları hava alanı bölgesine toplayıp tüm spor alanları akadnin hepsinin bir arada olacağı kamulaştırma alanı olalım dedik ama ağır sanayi alanı diyerek kabul etmediler.Gelibolu tuzim, balıkçılık ve hizmet sektörüyle ön planda olan bir ilçe bundan dolayı bunlara gereksinim olduğunu bu alan içerisinde Belediyenin de bir kreş projesinin olduğunu ve Gelibolulu bayanların buna çok ihtiyacı olduğunu da ifade etti. 200-230 öğrencinin de olacağı projenin beklemede olduğunu da ifade etti.Doğal gaz probleminin olduğu için bu alanda ilerlenemediğini bu sorundan sonra hemen netleşeceğini ifade etti.

Denizcilik Meslek Lisesi’nin olduğu bölümde bir köprü olması için de başvuruda bulunulduğuna belirtti.Burada köprü yapılması olası kazaların önüne gececeğini de belirtti.

Bu konuşmaların ardından toplantı soru- cevap şeklinde son buldu.Vatandaşlar sorularında Gelibolu•ya Marina yapılacak mı? ve Doğalgazın gelmesinde BOTAŞ çalışmalarda Gelibolu’yu engelliyor mu? sorularına yer verdildi.Özacar cevap olarak iki soruya da cevap verdi.

Marina için talep olursa neden olmasın.dedi ve BOTAŞ için böyle bir değerlendirmeden yana olmadığını belirtti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN