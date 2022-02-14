EMEKLİ YARBAY DEMİR’E SON GÖREV

Yaşama gözlerini yuman Gelibolulu Emekli Yarbay Celalettin Atilla Demir öğlen namazının ardından düzenlenen askeri tören ile son yolculuğa uğurlandı.

Cenaze törenine Garnizon Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız Başkan Özacar,askeri erkan ve ailesini katılırken, Garnizon Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Başkan Özacar merhumun ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN