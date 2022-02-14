“BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ”

GÜBRE FİYATLARINDA YÜZDE 30’A VARAN İNDİRİM

“Çiftçiler; emekleri, üretimleri ve fedakarlıklarıyla bir ülkenin kendi kendine yetmesinin teminatıdır.” diyen Turan, “Çanakkale’miz turizm, sanayi, balıkçılık, tarih ve kültür şehri olmasının yanında aynı zamanda önemli bir tarım şehri. Yaklaşık 2 yıldır devam eden ve tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Sorunların ve beklentilerin farkındayız. Devletimiz, bu olumsuzlukları en aza indirmek için milletinin yanında olmaya devam ediyor. Yakın zamanda 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesi, 29 milyar liraya çıkarılmıştı. Son olarak, Tarım Kredi gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim yaptı. Üreticilerimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda karşılamak oldukça önemli. Devletimizin destekleri devam edecek. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu kapsamda, 14.02.2022 tarihi itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9.200 TL, 20.20.0 gübresi 6.100 TL ve çay gübresi ise 7.500 TL’den satılacaktır.Haber Merkezi