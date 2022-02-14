SGK’dan son dakika açıklaması! Paralar hesaba yatıyor!E-devlet üzerinden yapılıyor PTT’ye gitmeye gerek kalmıyor

SGK’dan son dakika açıklaması geldi. Paralar artık hesaba yatacak. e-Devlet üzerinden yapılıyor. PTT’ye gitmeye gerek kalmıyor. Rapor ücretleriyle ilgili flaş gelişme. Çalışanlara, doğum, iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık durumlarında geçici iş göremezlik raporu veriliyor. Rapor, işverenin SGK’ya bildiriliyor ve rapor kullanan çalışanın maaşından kesilen tutar geri alınabiliyor. Yeni yıl ile birlikte SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin 2022 yılında ne kadar olacağı açıkladı. Öte yandın SGK tarafından yeni duyurulan uygulama ile IBAN numarasını E-Devlet üzerinden veya ALO170’i arayarak tanımlatan vatandaşların rapor ücretleri hesabına yatıyor. Peki, 2022 rapor parası ne kadar oldu? Rapor parası nasıl alınır? e-Devlet rapor parası sorgulama nasıl yapılır? İşte rapor parası ile ilgili merak edilenler…Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelge yayımladı. Yayımlanan genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı. Bunlardan biri de sigortalı bir çalışanın iş kazası, ölüm veya doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları ya da hekim raporlarında yazan istirahat süresince iş yapmaması halinde verilen geçici iş görmezlik karşılığında yatan rapor parası. Peki, 2022 rapor parası ne kadar oldu? Rapor parası nasıl alınır? e-Devlet rapor parası sorgulama nasıl yapılır? İşte rapor parası ile ilgili merak edilenler…

SGK’DAN YENİ UYGULAMA DUYURULDU

SGK tarafından yapılan açıklamada, “IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız halinde rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz.” denildi.

SGKdan son dakika açıklaması Paralar hesaba yatıyor E-devlet üzerinden yapılıyor PTTye gitmeye gerek kalmıyor

2022 RAPOR PARASI NE KADAR OLDU?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

RAPOR PARASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Rapor parası çalışanların aldığı aylık maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Rapor parasının hesaplanması için ilk olarak üç aylık brüt gelir toplanıyor. Son üç aylık prim gün toplandıktan sonra raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılmaktadır. Bunun sebebi rapor parasının ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir son üç aylık prim gününe bölünmektedir. Ardından çıkan sonuç ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır.

Bu çıkan sonuç ayakta tedavi olunmuş ise 2 ile çarpılıp üçe bölünmektedir. Yapılan bu işlemler ile rapor parası hesaplanmış olunur.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Kişiler herhangi bir ölüm, hastalık veya doğum gibi hallerde hekim tarafından yazılan raporlar ile SGK’dan rapor parası alabilirler. Rapor parası için ilk olarak işveren SGK’ya bildirmesi gerekir. Bildirilmesinin ardından en geç 15 gün geçmesi ile birlikte çalışanların hesaplarına yatırılır. Bu ücretin hesaba yatırılması ile birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Çalışanlar bu süre içerisinde para çalışan tarafından alınmaz ise SGK’ya tekrar iadesi yapılmaktadır. Rapor parasının otomatik olarak hesabınıza yatması için de e-Devlet üzerinden banka bilgilerinin tanımlanması gerekir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parasının alınması için ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün içerisinde girmesi gerekir. SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay verir ve onaylanmasının ardından PTT’ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların ardından işçi rapor parasını PTT’ye giderek alabilir.